Места в детсадах вне очереди получат дети мобилизованных томичей

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер принял решение предоставить места в детских садах детям мобилизованных вне очереди.

Для того чтобы получить место, матери могут уже сейчас обращаться в городской департамент образования с заявлением вместе со справкой из военкомата и свидетельство о рождении ребенка.

Михаил Ратнер также подчеркнул, что администрация будет обращаться в Думу с предложением об освобождении от родительской платы за муниципальные сады матерей, чьих мужей мобилизовали.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский