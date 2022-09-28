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Места в детсадах вне очереди получат дети мобилизованных томичей

Главная В России
Красноярск
10:50 28 Сентября 2022
общество, помощь, семьи, мобилизация
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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер принял решение предоставить места в детских садах детям мобилизованных вне очереди. 

Для того чтобы получить место, матери могут уже сейчас обращаться в городской департамент образования с заявлением вместе со справкой из военкомата и свидетельство о рождении ребенка.

Михаил Ратнер также подчеркнул, что администрация будет обращаться в Думу с предложением об освобождении от родительской платы за муниципальные сады матерей, чьих мужей мобилизовали. 

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский 

 

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