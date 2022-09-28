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Жительница Омска толкнула судебного пристава с лестница и была осуждена за это

Главная В России
Красноярск
10:22 28 Сентября 2022
общество, нападение, суд
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В Омске суд вынес приговор местной жительнице, которая столкнула с лестницы сотрудницу службы судебных приставов.

Как выяснили правоохранители потерпевшая приехала к осужденной, чтобы выселить ее из квартиру. Нарушительница встретила женщину в состоянии алкогольного опьянения и сразу же начала нападать. В итоге она толкнула судебного пристава, и та, упав с лестница, поранила руку о стекло и ударилась головой о бетонный пол. 

В суде обвиняемая признала свою вину лишь частично. Однако суд приговорил ее к одному году в тюрьме, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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