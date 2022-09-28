В Иркутске южно-азиатские тараканы напали на жилые дома

Дома в Иркутске захватили южно-азиатские тараканы.

Жители рассказывают, что засыпают с включенным светом и перед сном обязательно проверяют потолок. Одна из местных жительниц поделилась, что как-то ночью таракан упал ей на голову.

Другие жители отмечают, что борются с устрашающими насекомыми уже на протяжении нескольких лет. Однако в последнее время тараканы стали активнее приходить в квартиры.

Одна из жертв тараканов поймала насекомого и отнесла в лабораторию. Эксперты выяснили, что это южно-азиатские или туркменские тараканы.

Дезинсекторы же на жалобы жильцов предложили им травить насекомых каждый месяц.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф