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В Иркутске южно-азиатские тараканы напали на жилые дома

Главная В России
Красноярск
10:11 28 Сентября 2022
общество, насекомые, иркутск
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Дома в Иркутске захватили южно-азиатские тараканы. 

Жители рассказывают, что засыпают с включенным светом и перед сном обязательно проверяют потолок. Одна из местных жительниц поделилась, что как-то ночью таракан упал ей на голову. 

Другие жители отмечают, что борются с устрашающими насекомыми уже на протяжении нескольких лет. Однако в последнее время тараканы стали активнее приходить в квартиры. 

Одна из жертв тараканов поймала насекомого и отнесла в лабораторию. Эксперты выяснили, что это южно-азиатские или туркменские тараканы.

Дезинсекторы же на жалобы жильцов предложили им травить насекомых каждый месяц. 

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф 

 

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