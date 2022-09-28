Пенсионер из Алтайского края хранил у себя килограмм марихуаны

В Алтайском крае сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, который у себя дома хранил килограмм марихуаны.

Сообщение о хранение запрещенных веществ правоохранителям передал местный житель. Сотрудники полиции выехали к дому нарушителя и во время обыска нашли марихуану, которая аккуратно была разложена по пакетам.

Мужчина сообщил полицейским, что собрал такой необычный урожай для личного пользования.

Дело возбудили по статье "незаконное хранения без цели сбыта наркотических средств".

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович