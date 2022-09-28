Вице-спикер Горсовета Новосибирска отправится добровольцем на Украину

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправится в качестве добровольца на специальную военную операцию

По его словам заместителя председателя Совета депутатов, они с товарищами уже давно собирались отправиться на Украину. Евгений Яковенко также поддержал инициативу Андрея Панферова, который в первые дни после подписания указа о частичной мобилизации также выразил желание стать добровольцем.

Отметим, что Евгений Яковенко является профессиональным военным, а также руководителем новосибирского отделения Союза ветеранов-афганцев.

Фото: © Совет депутатов Новосибирска