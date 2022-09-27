Житель Барнаула украл лифт и выставил его на продажу

Сотрудники полиции Барнаула возбудили уголовное дело на местного жителя, который украл лифт в новостройке.

По данным правоохранители в средине лета 2022 года мужчина в одной из новостроек срезал с одного из пассажирских лифтов панель управления, лебедку и другие дорогостоящие импортные детали. Как оказалось лифт простоял целым всего несколько дней, так как дом был заселен не полностью.

После того, как злоумышленник забрал детали, он выставил их на продажу на популярном сайте объявлений.

О пропаже стало известно в конце июля, когда проводили плановый обход дома.

Через несколько месяцев сотрудники полиции задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело.

Мужчина нанес ущерб в размере 200 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко