В Иркутской области ужесточили пропускай режим в военкоматы

В Иркутской области приняли меры по ужесточению пропускного режима в военкоматы, после стрельбы в Усть-Илимске.

Заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань в прямом эфире рассказал, что органы полиции и Росгвардии будут принимать все меры безопасности, чтобы не допустить подобные случаи.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, призывник из Усть-Илимска пришел в военкомат с оружием и подстрелил военкома Александра Елисеева, которого с тяжелым ранение отправили в Иркутск.

Фото: правительство Иркутской области