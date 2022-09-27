В Барнауле проводят проверку мер безопасности в школах

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в администрации города провел аппаратное совещание, на котором обсудили вопрос безопасности в местных школах.
Представители комитета по образованию рассказали, что школы города охраняются сотрудниками ЧОП, в каждой школе также имеются тревожные кнопки, рамки металлодетектора и камеры видеонаблюдения.
Вячеслав Франк на совещании поручил провести внеплановую проверку всех систем безопасности в школах.
Напомним, что в понедельник 26 сентября в школе Ижевска бывший ученик расстрелял детей и взрослых.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин