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В Томске около 1000 звонков ежедневно поступает на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Главная В России
Красноярск
14:50 27 Сентября 2022
общество, телефон, мобилизация, правительство
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Губернатор Томской области рассказал, что на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации ежедневно поступает около 1000 звонков. 

Владимир Мазур также отметил, что мобилизационный штаб работает без перебоев, однако иногда случаются ошибки из-за спешки и невнимательности. В списках периодически появляются имена и фамилии тех, кто по критериям не должен быть отправлен на службу. С этими случаями оперативно разбираются. 

Томичи в основном интересуются кто подлежит призыву, как подготовиться к отъезду, а кто-то же звонит, чтобы записаться в добровольцы. 

Отметим, что в Красноярске с 22 сентября жители города позвонили на горячую линию 4000 раз

Напомним, что каждый желающий может позвонить на горячую линию 122, чтобы получить интересующую их информацию о частичной мобилизации. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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