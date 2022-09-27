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В Томске аферисты решили воспользоваться ситуацией с частичной мобилизацией

Главная В России
Красноярск
14:44 27 Сентября 2022
общество, мошенники, мобилизация
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В Томске мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с частичной мобилизацией. В области уже зафиксировали три случая обмана.

Местная жительница рассказала, что в один из дней ей позвонил неизвестный мужчина, у которого был молодой голос. Молодой человек в панике начал быстро говорить, о том, что он находится в военкомате и ему вручили повестку. После этого он сообщил, что есть возможность избежать мобилизации, но надо заплатить 100 тысяч рублей. Во время разговора неизвестный все время называл девушку мамой.

Когда молодой человек сказал про деньги, она сразу же поняла, что это мошенники. Помимо этого девушки была лишь 2-летняя дочь. Однако томичка уверена, что если такой мошенник позвонит пенсионерки, то она поверит.

Помимо этой схемы аферисты предлагают получить фальшивый "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе за 27 000 рублей. 

Также мошенники пишут гражданам о том, что попали в мобилизационные списки, но их оттуда можно убрать за 100 000 рублей. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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