Жительница Новосибирска написала заявление в Роспотребнадзор после отравления в баре

В Новосибирске местная жительница отправила заявление в Роспотребнадзор на бар, в котором отравилась она, ее муж и их друг.

Как пояснила потерпевшая, они заказали еду с собой. Спустя какое-то время у троих появились признаки отравления. Женщина для начала решила разобраться напрямую с сотрудниками бара. Она позвонила и объяснила всю ситуацию. Работники заведения записали ее номер телефона и больше не перезванивали.

Женщина направила заявление в Роспотребнадзор, а также оставила свой отзыв на популярном сайте.

После этого работники бара отреагировали на жалобу девушку и сообщили, что взяли пробы с партий заготовок и убедились, что с ними все в порядке. Они также отметили, что информация о других случаях отравления к ним не поступала.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов