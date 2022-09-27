27 сентября
Новости России
погода +7 °C
58.0
 
€ 55.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Новосибирска написала заявление в Роспотребнадзор после отравления в баре

Главная В России
Красноярск
14:12 27 Сентября 2022
общество, еда, отравление, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

В Новосибирске местная жительница отправила заявление в Роспотребнадзор на бар, в котором отравилась она, ее муж и их друг.

Как пояснила потерпевшая, они заказали еду с собой. Спустя какое-то время у троих появились признаки отравления. Женщина для начала решила разобраться напрямую с сотрудниками бара. Она позвонила и объяснила всю ситуацию. Работники заведения записали ее номер телефона и больше не перезванивали. 

Женщина направила заявление в Роспотребнадзор, а также оставила свой отзыв на популярном сайте.

После этого работники бара отреагировали на жалобу девушку и сообщили, что взяли пробы с партий заготовок и убедились, что с ними все в порядке. Они также отметили, что информация о других случаях отравления к ним не поступала. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутской области ужесточили пропускай режим в военкоматы

В Иркутской области ужесточили пропускай режим в военкоматы

27 Сентября 2022 г.
Такие меры приняли после стрельбы в Усть-Илимском военкомате
Новости Красноярска: В Барнауле проводят проверку мер безопасности в школах

В Барнауле проводят проверку мер безопасности в школах

27 Сентября 2022 г.
Это решили сделать после трагедии в Ижевске
Новости Красноярска: Власти разъяснили будут ли изымать технику в рамках частичной мобилизации для военных нужд

Власти разъяснили будут ли изымать технику в рамках частичной мобилизации для военных нужд

27 Сентября 2022 г.
Спойлер: нет
Новости Красноярска: В Томске около 1000 звонков ежедневно поступает на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Томске около 1000 звонков ежедневно поступает на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Об этом заявил губернатор Томской области
Новости Красноярска: В Томске аферисты решили воспользоваться ситуацией с частичной мобилизацией

В Томске аферисты решили воспользоваться ситуацией с частичной мобилизацией

27 Сентября 2022 г.
Три случая мошенничества зафиксировано в области
Новости Красноярска: В Кемерово аварию устроил водитель с фальшивыми правами

В Кемерово аварию устроил водитель с фальшивыми правами

27 Сентября 2022 г.
Мужчина предстал перед судом
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru