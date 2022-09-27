В Кемерово аварию устроил водитель с фальшивыми правами

В Кемерово водитель с поддельными правами стал виновником аварии.

По данным сотрудников правоохранительных органов мужчина в 2018 году купил водительское удостоверение за 5000 рублей у неизвестного. В документе были указаны категории "А,В".

После получения фальшивых водительских прав мужчина начал активно ездить за рулем. Однако спустя некоторое время он попал в ДТП, виновником которого являлся.

Когда сотрудники ОГИБДД получили удостоверение водителя, они провели экспертизу и выявили подделку.

Мужчина признал свою вину, и в суде ему назначили полгода тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов