В барнаульском зоопарке отметили 11-летие льва Алтая

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 25 сентября лев Алтай отметил свое 11-летие.

Сотрудники зоопарка в честя праздника накормили царя зверей праздничным ужином, а в социальных сетях опубликовали детские фотографии льва. Они также рассказали, что Алтай приехал к ним в апреле 2012 года из московского зоопарка, тогда ему было всего шесть месяцев.

Чтобы разделить этот праздники с посетителями "Лесной сказки" работники устроили показательное кормление.

Фото: © Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" / ВКонтакте