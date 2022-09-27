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В барнаульском зоопарке отметили 11-летие льва Алтая

Главная В России
Красноярск
13:43 27 Сентября 2022
общество, зоопарк, животные, праздник
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В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 25 сентября лев Алтай отметил свое 11-летие. 

Сотрудники зоопарка в честя праздника накормили царя зверей праздничным ужином, а в социальных сетях опубликовали детские фотографии льва. Они также рассказали, что Алтай приехал к ним в апреле 2012 года из московского зоопарка, тогда ему было всего шесть месяцев. 

Чтобы разделить этот праздники с посетителями "Лесной сказки" работники устроили показательное кормление. 

Фото: © Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" / ВКонтакте 

 

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