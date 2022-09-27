27 сентября
Новости России
погода +7 °C
58.0
 
€ 55.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ведущие Comedy Club предложили названия для произведённого в Омске ноутбука

Главная В России
Красноярск
13:19 27 Сентября 2022
общество, техникa, телешоу, юмор
версия для печати Ico_print

Ведущие популярного юмористического шоу Comedy Club в эфире обсудили произведенный в Омске ноутбук. который стал первым отечественным портативным компьютером. 

Павел Воля со сцены начал интересоваться, что значит "российский ноутбук". После этого он в шуточной форме начал предполагать что ноутбук в березовом корпусе, а в пятницу работает до четырех. Помимо этого ведущего интересовало название компьютера, Воля в юмористической форме начал предлагать назвать ноутбук "Степан" или "Ноутбук — и точка". 

Разработчик компьютера в это время находился в зале и по его словам, если бы с ним были его коллеги, ему бы удалось лучше ответить юмористам.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутской области ужесточили пропускай режим в военкоматы

В Иркутской области ужесточили пропускай режим в военкоматы

27 Сентября 2022 г.
Такие меры приняли после стрельбы в Усть-Илимском военкомате
Новости Красноярска: В Барнауле проводят проверку мер безопасности в школах

В Барнауле проводят проверку мер безопасности в школах

27 Сентября 2022 г.
Это решили сделать после трагедии в Ижевске
Новости Красноярска: Власти разъяснили будут ли изымать технику в рамках частичной мобилизации для военных нужд

Власти разъяснили будут ли изымать технику в рамках частичной мобилизации для военных нужд

27 Сентября 2022 г.
Спойлер: нет
Новости Красноярска: В Томске около 1000 звонков ежедневно поступает на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Томске около 1000 звонков ежедневно поступает на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Об этом заявил губернатор Томской области
Новости Красноярска: В Томске аферисты решили воспользоваться ситуацией с частичной мобилизацией

В Томске аферисты решили воспользоваться ситуацией с частичной мобилизацией

27 Сентября 2022 г.
Три случая мошенничества зафиксировано в области
Новости Красноярска: Жительница Новосибирска написала заявление в Роспотребнадзор после отравления в баре

Жительница Новосибирска написала заявление в Роспотребнадзор после отравления в баре

27 Сентября 2022 г.
Информация об отравлении появилось на популярном сайте отзывов
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru