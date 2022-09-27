Ведущие Comedy Club предложили названия для произведённого в Омске ноутбука

Ведущие популярного юмористического шоу Comedy Club в эфире обсудили произведенный в Омске ноутбук. который стал первым отечественным портативным компьютером.

Павел Воля со сцены начал интересоваться, что значит "российский ноутбук". После этого он в шуточной форме начал предполагать что ноутбук в березовом корпусе, а в пятницу работает до четырех. Помимо этого ведущего интересовало название компьютера, Воля в юмористической форме начал предлагать назвать ноутбук "Степан" или "Ноутбук — и точка".

Разработчик компьютера в это время находился в зале и по его словам, если бы с ним были его коллеги, ему бы удалось лучше ответить юмористам.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов