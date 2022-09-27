Вице-спикер Госдумы предложил контролировать школы на региональном уровне

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посчитал необходимым перевести контроль школ с муниципального на региональный уровень. По его словам это в первую очередь необходимо сделать для обеспечения безопасности детей. С таким заявления он выступил после сообщений о трагедии в школе Ижевска.

В своем выступлении Толстой также отметили, что депутаты будут работать над этим вопросом в ускоренном режиме.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в Ижевске бывший ученик образовательного заведения пришел в школу с оружием и убил учеников, охранника и учителей.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын