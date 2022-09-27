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В Томске сотрудники прокуратуры помогли девочке-инвалиду получить квартиру

Главная В России
Красноярск
12:20 27 Сентября 2022
общество, квартиры, инвалиды, прокуратура
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Сотрудники прокуратуры в Томске помогли девочке-инвалиду получить квартиру, после обращения ее матери в ведомство. 

По словам представителей прокуратуры у ребенка имеется тяжелая форма хронического заболевания. Поэтому она имеет законное право на внеочередное представление жилого помещения на условиях социального найма с учетом ее права на дополнительную жилую площадь.

Как выяснилось с февраля прошлого года семья ребенка стоит на учете малоимущих граждан. 

После обращения прокурора в суд, его требования удовлетворили и выделили семье квартиру. 

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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