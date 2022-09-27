В Томске сотрудники прокуратуры помогли девочке-инвалиду получить квартиру

Сотрудники прокуратуры в Томске помогли девочке-инвалиду получить квартиру, после обращения ее матери в ведомство.

По словам представителей прокуратуры у ребенка имеется тяжелая форма хронического заболевания. Поэтому она имеет законное право на внеочередное представление жилого помещения на условиях социального найма с учетом ее права на дополнительную жилую площадь.

Как выяснилось с февраля прошлого года семья ребенка стоит на учете малоимущих граждан.

После обращения прокурора в суд, его требования удовлетворили и выделили семье квартиру.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов