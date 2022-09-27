Преподавателя из Кемеровской области подозревают в получении взяток от студентов

Сотрудники полиции Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении преподавателя вуза, который подозревается в получении взяток.

По данным правоохранителей в 2021 году подозреваемый получил от студентов деньги, за то что выдал им удостоверения «Помощник машиниста». Как выяснилось педагог без проведения экзамена поставил обучающимся в зачетные книжки и экзаменационные ведомости оценки.

За это он получил взятки на общую сумму более 15 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог».

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости