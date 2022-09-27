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Преподавателя из Кемеровской области подозревают в получении взяток от студентов

Главная В России
Красноярск
10:55 27 Сентября 2022
общество, взятка, студенты, педагоги
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Сотрудники полиции Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении преподавателя вуза, который подозревается в получении взяток.

По данным правоохранителей в 2021 году подозреваемый получил от студентов деньги, за то что выдал им удостоверения «Помощник машиниста». Как выяснилось педагог без проведения экзамена поставил обучающимся в зачетные книжки и экзаменационные ведомости оценки. 

За это он получил взятки на общую сумму более 15 тысяч рублей. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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