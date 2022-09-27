Во время стрельбы в ижесвкой школе погибло 17 человек

В telegram-канале "112" появились новые данные по трагедии в ижевской школе.

По информации экстренной оперативной службы во время стрельбы погибло 17 человек, среди них три учительницы, охранник и ученики.

Количество пострадавших по последним данным составило 23 человека, среди них один взрослый и 22 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет.

Напомним, что ранее следком установил личность стрелка. Им оказался бывшей ученик этой школы Артем Казанцев. На канале экстренной оперативной службы "112" также отметили, что в 2011 году стрелявшему был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости