Обязательный масочный режим отменили в Бурятии

В Бурятии 26 сентября на заседании республиканского оперативного штаба приняли решение отменить обязательный масочный режим. Жители республики смогут снять средства индивидуальной защиты, однако в некоторых организация ношение масок установлено санитарно-эпидемиологическими правилами.

Представители правительства Бурятии пояснили, что принятые ранее меры дали положительные эффект и за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в 2,5 раза.

Напомним, что решение о возвращении обязательного масочного режима было принято в середине августа этого года.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович