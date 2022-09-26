Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ведомства, им оказался Артем Казанцев, 1988 года рождения.

Молодой человек родился и вырос в Ижевске, учился в школе, где совершил преступление.

- Уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Сейчас следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, - сообщают в Следкоме. - Изучается личность нападавшего, проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Напомним, сегодня в Ижевске мужчина ворвался в школу №88 и открыл стрельбу. Сначала он застрелил охранников, затем ворвался в класса, где начал стрелять по детям. По последним данным, погибли 14 человек, ещё один ребёнок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что на призывном пункте в Приангарье призывник расстрелял военкома.

Фото: скриншот с видеозаписи СК России