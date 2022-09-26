Новосибирца задержали за незаконное убийство лося

В Новосибирске сотрудники полиции задержали местного жителя, который незаконно убил лося.

О том, что в лесу была нелегальная охота стало известно благодаря инспектору по охране животного мира, который обратился в правоохранительные органы.

После сообщения полицейские выехали на место происшествия и задержали 72-летнего местного жителя. При осмотре в его автомобиле были обнаружены следы крови и шерсти дикого животного. Позднее около дороги было найдено тело убитого лося.

Как выяснили правоохранители злоумышленник узнал, что его ищут и попытался избавиться от ножей и ружей, но их нашли.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов