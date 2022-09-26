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Новосибирца задержали за незаконное убийство лося

Главная В России
Красноярск
16:31 26 Сентября 2022
общество, животные, убийство
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В Новосибирске сотрудники полиции задержали местного жителя, который незаконно убил лося.

О том, что в лесу была нелегальная охота стало известно благодаря инспектору по охране животного мира, который обратился в правоохранительные органы. 

После сообщения полицейские выехали на место происшествия и задержали 72-летнего местного жителя. При осмотре в его автомобиле были обнаружены следы крови и шерсти дикого животного. Позднее около дороги было найдено тело убитого лося. 

Как выяснили правоохранители злоумышленник узнал, что его ищут и попытался избавиться от ножей и ружей, но их нашли. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

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