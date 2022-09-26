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В Омске руководитель турфирмы похитил у своих клиентов 1,2 млн рублей

Главная В России
Красноярск
16:11 26 Сентября 2022
общество, кража, деньги, суд
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В Омске суд вынес приговор руководителю туристической фирмы, которого обвиняли в хищении денег у своих клиентов.

По данным сотрудников полиции мужчина на протяжении двух лет с 2019 года по 2021 год преступным путем зарабатывал на своих клиентах. Обвиняемый решил организовать поездки для местных жителей. Мужчина получила от людей деньги, однако обещаемые услуги не оказал. 

Жертвами преступной схемы стали 18 омичей, которые в общей сложности заплатили директору турфирмы 1,2 млн рублей. 

Злоумышленник не признал свою вину, но суд приговорил его 1,5 годам тюрьмы и обязал возместить ущерб потерпевшим в размере 500 тысяч рублей. 

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

 

 

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