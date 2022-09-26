Житель Бурятии сжег дом своей возлюбленной

В Бурятии местный житель сжег дом своей возлюбленной из-за чувств ревности.

По данным сотрудников полиции 62-летний мужчина был пьян, когда стал звонить своей сожительнице, чтобы выяснить отношения. Однако женщина отказывалась отвечать на его звонки.

Злоумышленник не стал мириться с игнорированием со стороны возлюбленной и, плеснув на диван масло для двигателя бензопилы, поджег дом. В результате огонь уничтожил дом на площади 40 кв.м.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович