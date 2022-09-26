Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска

В понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска неизвестный устроил стрельбу. Инцидент произошел в школе №88. Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина в чёрном проник в образовательное учреждение и выстрелил в охранника. После этого он начал стрелять по ученикам.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате нападения погиб охранник. Также погибшие есть среди учеников, еще часть школьников получили ранения.

Как передает МВД по Удмуртской области, на данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости