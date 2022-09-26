Жители Кемерово жалуются на экскременты на детской площадке

В Кемерово местные жители начали жаловаться в соцсетях на фекалии, которые заполонили детскую площадку.

По словам кемеровчан во дворе регулярно гуляют горожане с собаками. Хозяева зачастую забывают убрать за своими животными, в итоге детям приходится играть среди экскрементов.

Автор поста отметил, что недалеко от площадки есть специальное место для выгула домашних животных. Местный житель также ни раз повторил свою просьбу о том, чтобы собачники убирали за своими животными.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский