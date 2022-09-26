Жителю Новосибирска грозит тюрьма из-за кражи собаки

В отдел полиции в Новосибирске обратился местный житель с заявлением о краже собаки.

Потерпевший рассказал, что привязал своего пса к ограждению, чтобы зайти в магазин. Там он пробыл недолго, но когда выходил, увидел что неизвестный мужчина отвязывает поводок и забирает его стаффордширского терьера. Мужчина окрикнул похитителя, но тот быстро сел в электропоезд.

Подозреваемого удалось задержать. Полицейские установили, что задержанный многократно был судим. На допросе он не признал свою вину. По его словам, он подумал, что хозяин бросил пса, поэтому его и забрал.

Похищенную собаку вернули законному владельцу, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело.

Фото: УТ МВД России по СФО