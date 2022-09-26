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Жителю Новосибирска грозит тюрьма из-за кражи собаки

Главная В России
Красноярск
14:55 26 Сентября 2022
общество, кража, животные
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В отдел полиции в Новосибирске обратился местный житель с заявлением о краже собаки. 

Потерпевший рассказал, что привязал своего пса к ограждению, чтобы зайти в магазин. Там он пробыл недолго, но когда выходил, увидел что неизвестный мужчина отвязывает поводок и забирает его стаффордширского терьера. Мужчина окрикнул похитителя, но тот быстро сел в электропоезд. 

Подозреваемого удалось задержать. Полицейские установили, что задержанный многократно был судим. На допросе он не признал свою вину. По его словам, он подумал, что хозяин бросил пса, поэтому его и забрал. 

Похищенную собаку вернули законному владельцу, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело. 

Фото: УТ МВД России по СФО

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