В Иркутском зоосаде у самочки муфлона родился детеныш

В Иркутском зоосаде у самочки муфлона неделю назад родился детеныш. Однако работники зоосада не знают, кто же является отцом.

По словам работников муфлон Надя живет в вольере с горным козлом уже на протяжении нескольких лет. Но животные не сошлись характером и у них не было потомства.

Весной этого года к необычной паре подселили домашнего барана на временное проживание. Работники зоосада предполагают, что именно он может быть отцом, но пока что это нельзя подтвердить.

Пока детеныш подрастает и всюду ходит за мамой, в социальных сетях сотрудники предлагают выбрать ему имя.

Фото: © Иркутский зоосад