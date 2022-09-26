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В Иркутском зоосаде у самочки муфлона родился детеныш

Главная В России
Красноярск
14:07 26 Сентября 2022
общество, зоопарк, животные
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В Иркутском зоосаде у самочки муфлона неделю назад родился детеныш. Однако работники зоосада не знают, кто же является отцом. 

По словам работников муфлон Надя живет в вольере с горным козлом уже на протяжении нескольких лет. Но животные не сошлись характером и у них не было потомства. 

Весной этого года к необычной паре подселили домашнего барана на временное проживание. Работники зоосада предполагают, что именно он может быть отцом, но пока что это нельзя подтвердить. 

Пока детеныш подрастает и всюду ходит за мамой, в социальных сетях сотрудники предлагают выбрать ему имя. 

Фото: © Иркутский зоосад

 

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