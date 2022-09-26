Штаб по возвращению ошибочно призванных заработал в Якутии

В Якутии заработал штаб, в котором принимаются обращения о нарушениях во время частичной мобилизации. Штаб был создан по инициативе депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) совместно с Комитет солдатских матерей Якутии.

По словам депутата Елены Голомарева сотрудники штаба будут посещать военные части, для того чтобы вернуть домой граждан, которые не подходят по критерия, которые описаны в официальном документе о частичной мобилизации.

Елена Голомарева также отметил, что штаб будет осуществлять свою работу вплоть до окончания СВО.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко