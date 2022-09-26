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В больницах Томска ужесточили ковидные ограничения

Главная В России
Красноярск
10:50 26 Сентября 2022
общество, заболевание, ограничения, больница
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Новое постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в больницах Томска было опубликовано на сайте Роспотребнадзора. 

В документе написано, что теперь в обязательном порядке на входе в медучреждение необходимо узнавать о симптомах респираторной инфекции, людям с признаками Covid-19 назначать ПЦР-тесты. Помимо это в зданиях больницах усилят контроль за соблюдением масочного режима. Также пациентам теперь будет запрещено покидать стационар и приглашать посетителей.

Напомним, что ранее в августе этого года в больницах уже был введен масочный режим. 

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский 

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