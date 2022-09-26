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В Омской области водитель автобуса был пьян за рулем

Главная В России
Красноярск
09:50 26 Сентября 2022
общество, водитель, автобус, алкоголь
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В Омской области водитель одного из автобусов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

В ГИБДД обратился один из пассажиров, которому показалось, что мужчина-водитель выпивает на своем рабочем месте. Спустя какое-то время рейсовый автобус оставили сотрудники ДПС. Полицейские предложили мужчине пройти алкотестер, по его результатам предположения пассажира подтвердились. Прибор показал 0,51 мг/л. 

Как оказалось ранее водитель перед выходом на работу прошел обязательный медицинский осмотр, после которого его допустили за руль. 

В итоге мужчину отстранили от работы, а также в отношении него возбудили административное дело. Теперь нетрезвому водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение прав максимум на два года. 

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов 

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