В Омской области водитель автобуса был пьян за рулем

В Омской области водитель одного из автобусов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

В ГИБДД обратился один из пассажиров, которому показалось, что мужчина-водитель выпивает на своем рабочем месте. Спустя какое-то время рейсовый автобус оставили сотрудники ДПС. Полицейские предложили мужчине пройти алкотестер, по его результатам предположения пассажира подтвердились. Прибор показал 0,51 мг/л.

Как оказалось ранее водитель перед выходом на работу прошел обязательный медицинский осмотр, после которого его допустили за руль.

В итоге мужчину отстранили от работы, а также в отношении него возбудили административное дело. Теперь нетрезвому водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение прав максимум на два года.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов