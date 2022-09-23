Сергей Сокол и Виталий Милонов попросили отправить их в зону СВО

Сегодня, 23 сентября, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о том, что несколько депутатов Госдумы подали заявления с просьбой об их отправке в зону СВО.

Среди них – Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов.

Еще одним депутатом, подавшим заявление, стал зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Он известен по работе в Красноярском крае, Иркутской области. Добавим, что их заявления рассмотрит Минобороны РФ.

Фото: © официальный сайт «Единой России»