Иркутянин выкрал из сломанного банкомата 150 тыс. рублей

В Иркутске задержали местного жителя, который воспользовался поломкой банкомата и выкрал 150 000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что в марте этого года мужчина в супермаркете хотел положить деньги на свою банковскую карту через банкомат. Однако ему не удалось это сделать, так как каждый раз деньги возвращались обратно.

Отчаявшись мужчина бросил попытки зачислить деньги и ушел. Спустя время он обнаружил, что деньги все равно были зачислены на его карту.

Мужчина решил воспользоваться этим случаем. Он вернулся к сломанному купюроприемнику и семь раз повторил свою операцию.

В итоге иркутянин присвоил себе 150 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина