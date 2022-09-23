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Иркутянин выкрал из сломанного банкомата 150 тыс. рублей

Главная В России
Красноярск
21:00 23 Сентября 2022
общество, кража, деньги
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В Иркутске задержали местного жителя, который воспользовался поломкой банкомата и выкрал 150 000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что в марте этого года мужчина в супермаркете хотел положить деньги на свою банковскую карту через банкомат. Однако ему не удалось это сделать, так как каждый раз деньги возвращались обратно. 

Отчаявшись мужчина бросил попытки зачислить деньги и ушел. Спустя время он обнаружил, что деньги все равно были зачислены на его карту. 

Мужчина решил воспользоваться этим случаем. Он вернулся к сломанному купюроприемнику и семь раз повторил свою операцию. 

В итоге иркутянин присвоил себе 150 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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