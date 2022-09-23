В Якутске появилась необычная велосипедная парковка

В Якутске местные предприниматели создали необычную велосипедную парковку для жителей одного из домов.

Виктор Гуляев, директор строительной компании ООО «Жемчужина» и один из создателей парковки, рассказал, что идея создания появилась, после того как они увидели, что проход к подъезду и ограда дома завалена велосипедами. Предприниматели рассказали о своей идеи жильцам дома, и те их радостно поддержали.

Предприниматели Виктор Гуляев и Владимир Григоров также поделились, что они готовы создать еще пять таких парковок и расставить их по городу.

Фото: © Окружная администрация г. Якутска