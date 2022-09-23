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Врачи из Кемеровской области удалили у женщины 10-килограмовую опухоль

Главная В России
Красноярск
17:15 23 Сентября 2022
общество, врачи, спасение, женщина
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В Кемеровской области гинекологи спасли 34-летнуюю женщину, удалив у нее 10-килогромовую опухоль яичника.

Представители Минздрава рассказали, что пациентка пришла в больницу с жалобами на сильные боли. При обследовании врачи обнаружили у пациентки большое новообразование в области брюшной полости. Опухоль сильно сдавливала внутренние органы. Из-за новообразование живот женщины выглядел беременным. 

Врачи оперировали женщину на протяжении двух часов. Операция прошла успешно, и медикам удалось сохранить репродуктивную функцию женского организма.

Фото: © Минздрав Кемеровской области 

 

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