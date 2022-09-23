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В Томской области оштрафовали главу лесничества за незаконную рубку

Главная В России
Красноярск
15:55 23 Сентября 2022
общество, штраф, лесорубы
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В Томской области главу одного из лесничеств обязали выплатить более 500 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев.  

После назначение штрафа нарушитель проигнорировал требование правоохранителей. В итоге приставам пришлось принудить его. 

Чтобы добиться исполнения требования мужчине запретили оформлять сделки в отношении недвижимости и транспорта, также арестовали его автомобиль и приступили к снятию денег с его счета. Своим действиями пристав удалось взыскать более 200 000 рублей. 

Принудительные меры возымели должный эффект и должник погасил весь оставшийся штраф. 

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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