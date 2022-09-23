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В Иркутской области сотрудница соцзащиты похитила 1,3 млн рублей

Главная В России
Красноярск
14:25 23 Сентября 2022
похищение, деньги, общество, полиция
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В Иркутской области работница соцзащиты предстанет перед судом за хищение 1,3 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в прошлом году злоумышленница вымогала деньги за получение соцвыплат на предпринимательство. С одного человека она требовала от 50 до 80 тысяч рублей. 

Поле получения денег от трех лиц она внесла в официальные документы ложные сведения, которые позволили получить социальную помощь. 

На данный момент все материалы дела переданы в суд. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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