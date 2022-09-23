В Якутии аферист почти уговорил пенсионерку перевести ему миллион рублей

В Якутии пенсионерка чуть не перевела все свои сбережения мошеннику.

Сотрудники полиции рассказали, что 76-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился полицейским. Он сообщил женщине, что какой-то мужчина пытается оформить на нее кредит.

Доверчивая старушка поверила лжеполицейскому и поехала в отделение банка, чтобы снять все свои сбережения в размере одного миллиона рублей. Женщина успела перевести аферисту 140 000 рублей, однако вовремя остановилась и решила позвонить дочери.

Именно дочка объяснила пенсионерке, что с ней связались мошенники, и женщина смогла сохранить часть своих сбережений.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости