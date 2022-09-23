Еще одного осиротевшего медвежонка спасли в Новосибирске

Волонтёры из Новосибирска спасли осиротевшего медвежонка. Ранее специалисты нашли его сестру близнеца.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказали, что медвежонка заметили собаки, которые охраняли стадо овец. Собаки чуть не разорвали дикого зверька, но его спас хозяин псов. Он отвез его домой, а после позвонил специалистам из ведомства.

Животных близнецов после осмотра ветеринаров отправят в карантинный центр диких животных «Велес» в Ленинградской области.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости