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Еще одного осиротевшего медвежонка спасли в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
12:40 23 Сентября 2022
общество, спасение, животные
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Волонтёры из Новосибирска спасли осиротевшего медвежонка. Ранее специалисты нашли его сестру близнеца.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказали, что медвежонка заметили собаки, которые охраняли стадо овец. Собаки чуть не разорвали дикого зверька, но его спас хозяин псов. Он отвез его домой, а после позвонил специалистам из ведомства. 

Животных близнецов после осмотра ветеринаров отправят в карантинный центр диких животных «Велес» в Ленинградской области.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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