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Очень скрытных наркоторговцев поймали в Кемеровской области

Главная В России
Красноярск
12:10 23 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция
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В Кемеровской области суд вынесет приговор группе наркоторговцев, которые очень тщательно скрывали свою преступную деятельность шифром.

Несмотря на конспирацию сотрудникам полиции удалось установить, что организатором ОПГ был 35-летний мужчина, который вместе со своими сообщниками работали на туристической базе, где и фасовали запрещенные вещества. Чтобы об их деяниях не узнали стражи правопорядка слово "наркотики" в своей беседе они заменили на слово "гусь". 

Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на протяжении года, однако прошлой осенью их задержали. 

Материалы уголовного дела направлены в суд. Теперь наркоторговцам может грозить до 20 лет тюрьмы. 

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

 

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