Очень скрытных наркоторговцев поймали в Кемеровской области

В Кемеровской области суд вынесет приговор группе наркоторговцев, которые очень тщательно скрывали свою преступную деятельность шифром.

Несмотря на конспирацию сотрудникам полиции удалось установить, что организатором ОПГ был 35-летний мужчина, который вместе со своими сообщниками работали на туристической базе, где и фасовали запрещенные вещества. Чтобы об их деяниях не узнали стражи правопорядка слово "наркотики" в своей беседе они заменили на слово "гусь".

Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на протяжении года, однако прошлой осенью их задержали.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Теперь наркоторговцам может грозить до 20 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области