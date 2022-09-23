В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

В Бурятии около 70 человек, которые не подлежат частичной мобилизации, получили повестки в военкомат.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в своих социальных сетях извинился перед теми, кого по ошибки призвали и отметил, что если кому-то не подлежащему мобилизации вручили повестку, то об этом можно сказать позвонив по номеру 122.

Цыденов также напомнил, что не служившие в армии и многодетные не должны быть призваны.

Напомним, что указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром путины 21 сентября.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив