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В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

Главная В России
Красноярск
09:55 23 Сентября 2022
общество, мобилизация, призыв
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В Бурятии около 70 человек, которые не подлежат частичной мобилизации, получили повестки в военкомат.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в своих социальных сетях извинился перед теми, кого по ошибки призвали и отметил, что если кому-то не подлежащему мобилизации вручили повестку, то об этом можно сказать позвонив по номеру 122.

Цыденов также напомнил, что не служившие в армии и многодетные не должны быть призваны. 

Напомним, что указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром путины 21 сентября. 

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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