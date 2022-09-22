В Иркутской области осудят серийного насильника

В Иркутской области перед судом предстанет житель региона, который обвиняется в более 40 преступлениях сексуального характера.

По данным сотрудников следственного комитета в одном из поселков области была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Трагедия произошла 15 лет назад, в 2007 году.

Правоохранители долгое время не могли раскрыть это убийство, однако спустя 13 лет, в 2020 году им удалось установить личности двух подозреваемых. Ими оказались местные жители, один из которых был адвокатом.

В результате расследование было установлено, что именно адвокат совершил серию преступлений сексуального характера. Мужчина насиловал женщин и несовершеннолетних девочек. Помимо этого мужчина вместе со своим сообщником убил своего знакомого

В ходе расследования полицейские также выяснили, что самой младшей жертве было 12 лет.

На данный момент все материалы дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких