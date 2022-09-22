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В России за осквернение георгиевской ленты введут штраф до 5 млн рублей

Главная В России
Красноярск
19:30 22 Сентября 2022
штраф, госдума, депутаты, закон, законопроект
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Депутатами Госдумы РФ в рамках пленарного заседания был принят в первом чтении проект закона, который предусматривает ответственность за осквернение георгиевской ленты.

Инициаторы законопроекта предлагают приравнять ленту к символам воинской славы. Согласно тексту документа, за осквернение предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет лишения свободы за публичное осквернение.

Добавим, что законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, состоящие в «Единой России».

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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