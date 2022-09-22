Школьницу из Омска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд в Омске вынес приговор школьнице, которая обвинялась в дискредитации ВС РФ. По данным сотрудников областного суда обвиняемая написала черной краской надписи остановке и фасаде жилого дома, дискредитирующие ВС РФ

Девушка была не согласна с решением суда и пыталась обжаловать его. По ее словам она лишь выражала свое личное мнение, на которое имеет право.

Однако в суде установили, что собранные материалы доказывают вину девушки. Теперь ей необходимо будет выплатить 30 000 рублей.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости