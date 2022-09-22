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Школьницу из Омска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Главная В России
Красноярск
17:00 22 Сентября 2022
общество, школьники, штраф, суд
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Суд в Омске вынес приговор школьнице, которая обвинялась в дискредитации ВС РФ. По данным сотрудников областного суда обвиняемая написала черной краской надписи остановке и фасаде жилого дома, дискредитирующие ВС РФ

Девушка была не согласна с решением суда и пыталась обжаловать его. По ее словам она лишь выражала свое личное мнение, на которое имеет право. 

Однако в суде установили, что собранные материалы доказывают вину девушки. Теперь ей необходимо будет выплатить 30 000 рублей. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости 

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