Прокурата Иркутской области обнаружила 570 нарушений в сфере школьного питания

Сотрудники прокуратуры Иркутской области с начала текущего года провели ряд проверок в сфере школьного питания и выявили 570 нарушений.

Представители ведомства рассказали, что на данный момент в суды региона было отправлено 21 исковое заявление, помимо этого 94 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 37 – к административной.

Помимо сотрудников прокуратуры к проверки были привлечены и специалисты Роспотребнадзора.

Теперь представители прокуратура взяли под контроль все исправления нарушений.

Фото: © прокуратура Иркутской области