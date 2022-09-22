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Прокурата Иркутской области обнаружила 570 нарушений в сфере школьного питания

Главная В России
Красноярск
15:30 22 Сентября 2022
общество, школа, питание, нарушения
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Сотрудники прокуратуры Иркутской области с начала текущего года провели  ряд проверок в сфере школьного питания и выявили 570 нарушений.  

Представители ведомства рассказали, что на данный момент в суды региона было отправлено 21 исковое заявление, помимо этого 94 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 37 – к административной.

Помимо сотрудников прокуратуры к проверки были привлечены и специалисты Роспотребнадзора.

Теперь представители прокуратура взяли под контроль все исправления нарушений. 

Фото: © прокуратура Иркутской области 

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