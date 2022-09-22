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Пожилая пара из Томска перевела аферистам 9 млн рублей

Главная В России
Красноярск
15:00 22 Сентября 2022
общество, мошенники, пара, полиция
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В Томске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество"  в отношении неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Как выяснили полицейские пожилой паре на протяжении 10 дней звонили лжесотрудники из органов и банков и уверяли потерпевших в том, что мошенники взломали их вклады и пытались оформить на них кредиты. 

Доверчивые супруги решили спасти свои накопления и перевели их на якобы безопасные счета, которые продиктовали им аферисты. Помимо это пара взяла кредиты и также перечислили денежные средства мошенникам.

В итоге аферистам удалось украсть у пожилых томичей более 9 миллионов рублей. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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