Пожилая пара из Томска перевела аферистам 9 млн рублей

В Томске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Как выяснили полицейские пожилой паре на протяжении 10 дней звонили лжесотрудники из органов и банков и уверяли потерпевших в том, что мошенники взломали их вклады и пытались оформить на них кредиты.

Доверчивые супруги решили спасти свои накопления и перевели их на якобы безопасные счета, которые продиктовали им аферисты. Помимо это пара взяла кредиты и также перечислили денежные средства мошенникам.

В итоге аферистам удалось украсть у пожилых томичей более 9 миллионов рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости