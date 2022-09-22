В Бурятии желая покинуть трамвай мужчина разбил в нем стекло

В Бурятии местный житель так сильно хотел покинуть вагон трамвая, что разбил в нем стекло.
Сообщение об инциденте поступило в отдел вневедомственной охраны с тревожной кнопки, установленной в общественном транспорте. Росгаврдейцы выехали на вызов и встретили трамвай на одной из остановок.
На месте сотрудники правоохранительных органов пообщались с кондуктором, которая рассказала им, что произошло и как выглядит нарушитель.
Полицейским удалось быстро найти и задержать мужчину, а позже доставить его для дальнейших разбирательств.
Задержанный пояснил, что пропустил свою остановку и таким образом хотел побыстрее покинуть общественный транспорт.
Мужчину могут привлечь к административной ответственности.
Фото: © Росгвардия Бурятии