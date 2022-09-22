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В Бурятии желая покинуть трамвай мужчина разбил в нем стекло

Главная В России
Красноярск
14:00 22 Сентября 2022
общество, полиция, нарушение, трамвай
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В Бурятии местный житель так сильно хотел покинуть вагон трамвая, что разбил в нем стекло.

Сообщение об инциденте поступило в отдел вневедомственной охраны с тревожной кнопки, установленной в общественном транспорте. Росгаврдейцы выехали на вызов и встретили трамвай на одной из остановок.

На месте сотрудники правоохранительных органов пообщались с кондуктором, которая рассказала им, что произошло и как выглядит нарушитель.

Полицейским удалось быстро найти и задержать мужчину, а позже доставить его для дальнейших разбирательств. 

Задержанный пояснил, что пропустил свою остановку и таким образом хотел побыстрее покинуть общественный транспорт. 

Мужчину могут привлечь к административной ответственности.

Фото: © Росгвардия Бурятии 

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