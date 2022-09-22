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В Кемерово сотрудник полиции получил удар в спину шампуром

Главная В России
Красноярск
13:30 22 Сентября 2022
общество, нападение, полиция
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В Кемерово сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с шампуром напал на полицейского.

По данным правоохранителей инцидент произошел в июле этого года. Сотрудники полиции получили сообщение о конфликте, который возник у соседей. Представители власти прибыли по вызову и начали выяснить причины ссоры. 

Во время беседы выбежал обвиняемый, который на тот момент был пьян, и вонзил шампур в спину полицейского. Мужчину в тот же момент задержали.

Потерпевшему понадобилась помощь врачей. 

На данный момент расследование завершено и все материалы дела переданы в суд.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

 

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