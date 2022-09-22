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Жительницы Бурятии предстали перед судом за покупку гашиша

Главная В России
Красноярск
13:00 22 Сентября 2022
общество, наркотики, суд
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В Бурятии суд вынес приговор двум местным жительница, которые обвинялись в покупке гашиша массой 19 граммов. 

По данным сотрудников Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте 54-летние женщины в мае этого года купили наркотики у знакомого за 10 000 рублей. После оплаты, в тот же день им доставили запрещенный товар. Женщины разделили гашиш между собой.

Когда одна из нарушительниц отправилась домой, ее задержали сотрудники полиции. Они досмотрели женщину и нашли у нее чуть больше 9 граммов вещества. Позже правоохранители пробели обыск в квартирах женщин и у одной и них нашли 2 кг марихуаны.

В суде ранее судимую нарушительницу приговорили к 3,5 годам условно, а ее подругу к 1 году условно. 

Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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