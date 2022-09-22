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Житель Томска украл из игрового автомата мягкие игрушки

Главная В России
Красноярск
12:45 22 Сентября 2022
общество, кража, игрушка
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Сотрудники полиции Томска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил мягкие игрушки из игрового автомата. 

На месте происшествия правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых увидели, как молодой парень повреждает витрину игрового автомата, а после хватает игрушки и быстро убегает.  

Полицейским удалось быстро установить личность нарушителя и задержать его. Им оказался не судимый 18-летнй юноша, который сразу же признался в содеянном. Молодой человек пояснил, что игрушки он собирался подарить своей подруге. 

Теперь молодому человек может грозить до двух лет тюрьмы. 

Фото: © 70.мвд.рф

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