Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

В Иркутской области молодого человека оштрафовали за оскорбление супруга начальницы в интернете.

Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель в социальной сети ВКонтакте использовал нецензурные выражения, которые оскорбляли честь и достоинства мужчины.

После этих оскорбляющих постов мужчина, который является супругом руководителя фирмы, в котором работал нарушитель, обратился в отдел полиции с заявлением.

Правоохранители возбудили административное дело по статье "оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»".

В суде молодого человека обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко