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Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

Главная В России
Красноярск
11:30 22 Сентября 2022
общество, интернет, оскорбление
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В Иркутской области молодого человека оштрафовали за оскорбление супруга начальницы в интернете.

Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель в социальной сети ВКонтакте использовал нецензурные выражения, которые оскорбляли честь и достоинства мужчины. 

После этих оскорбляющих постов мужчина, который является супругом руководителя фирмы, в котором работал нарушитель, обратился в отдел полиции с заявлением.

Правоохранители возбудили административное дело по статье "оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»". 

В суде молодого человека обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко 

 

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