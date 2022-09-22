Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

В Иркутской области молодого человека оштрафовали за оскорбление супруга начальницы в интернете.
Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель в социальной сети ВКонтакте использовал нецензурные выражения, которые оскорбляли честь и достоинства мужчины.
После этих оскорбляющих постов мужчина, который является супругом руководителя фирмы, в котором работал нарушитель, обратился в отдел полиции с заявлением.
Правоохранители возбудили административное дело по статье "оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»".
В суде молодого человека обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко